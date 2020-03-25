На Кубани с начала года удвоилось количество счетов эскроу

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25 марта 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По данным на 2 марта в Краснодарском крае было открыто 2 047 счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. За два месяца текущего года рост составил почти в два раза – на 1 января в регионе их было 1 066.

О росте показателей проектного финансирования долевого жилищного строительства на Кубани в январе-феврале этого года свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

Размер размещенных участниками долевого строительства средств на счетах эскроу возрос до 6 млрд рублей, увеличившись за два месяца в 3,3 раза. При этом уже были раскрыты 39 счетов эскроу, сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 54,5 млн рублей.

Банками заключено 38 кредитных договоров с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 27 млрд рублей.

Южное ГУ Банка России