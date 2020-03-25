Деньги под матрасами населения должны приносить деньги

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 марта 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Часто говорят, что бизнес – и отечественный, и иностранный – недостаточно инвестирует в российскую экономику. При этом обычно забывают о другом потенциальном источнике инвестиций – о деньгах населения. Есть ли у граждан что инвестировать?



С одной стороны, денег у нашего населения немного. Согласно государственной статистике, около 75% доходов граждане тратят на товары и услуги, 12% – на обязательные платежи и взносы. Сберегаются 8% доходов, причём только 5% становятся инвестициями в национальную экономику – в форме банковских вкладов, ценных бумаг. С другой стороны, население при невысоких доходах тем не менее обладает инвестиционным потенциалом. Во-первых, согласно правительственной оценке, около 1,5% денег наших граждан хранятся, что называется, в кубышке под матрасом. Во-вторых, частью денег, приходящихся на товары и услуги, население могло бы распоряжаться иначе, если говорить о доходах жителей городов-миллионников.



Умение сберегать – это не только показатель наличия экономической грамотности, это искусство, внутренняя воля, истинное понимание будущих эффектов. Зачастую люди и хотели бы копить, но у них не получается, сбережениям препятствуют неразумные траты, праздный образ жизни.



Недоверие россиян к финансовым институтам абсолютно понятно: накладывает отпечаток негативный опыт 1990-х годов, связанный с девальвацией национальной валюты, мошенническими действиями и т.п. Но, возвращаясь к злополучной кубышке под матрасом, это самый печальный вариант и для национальной экономики, и для самого гражданина. Деньги должны приносить деньги – вот ключевая аксиома, которую всем нужно усвоить. Они даны нам для того, чтобы мы их приумножали.



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