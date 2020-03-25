Эксперты оценили намерение Трампа вытеснить РФ с нефтяных рынков

Ранее издание TheWall Street Journal заявило, что чиновники из министерства энергетики США убеждают администрацию Трампа создать с Саудовской Аравией альянс с целью регулирования цен на нефть.

Юрий Солозобов в беседе с Радио Sputnik отметил, что план альянса крайне опасен, так как организация будет контролировать большую часть нефтяного рынка. "Фактически получается игра против всех", – отметил эксперт. Он также предположил, что речь идет о замене российской нефти на саудовскую в Европе из-за более низкой цены. Не исключено, что в будущем против России может быть введено нефтяное эмбарго.

В свою очередь аналитик SharesPro Владимир Рожанковский выразил мнение, что никакой опасности нет. "Это популизм в стиле Трампа", – отметил специалист. Он также считает, что в обозримом будущем ситуация на нефтяных рынках исправится.