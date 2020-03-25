Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Эксперты оценили намерение Трампа вытеснить РФ с нефтяных рынков

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперты оценили намерение Трампа вытеснить РФ с нефтяных рынков
добыча нефти, pixabay.com
Руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в среду, 25 марта, оценил план президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вытеснению России с нефтяных рынков.
 
Ранее издание TheWall Street Journal заявило, что чиновники из министерства энергетики США убеждают администрацию Трампа создать с Саудовской Аравией альянс с целью регулирования цен на нефть.

Юрий Солозобов в беседе с Радио Sputnik отметил, что план альянса крайне опасен, так как организация будет контролировать большую часть нефтяного рынка. "Фактически получается игра против всех", – отметил эксперт. Он также предположил, что речь идет о замене российской нефти на саудовскую в Европе из-за более низкой цены. Не исключено, что в будущем против России может быть введено нефтяное эмбарго.

В свою очередь аналитик SharesPro Владимир Рожанковский выразил мнение, что никакой опасности нет. "Это популизм в стиле Трампа", – отметил специалист. Он также считает, что в обозримом будущем ситуация на нефтяных рынках исправится.

ЕТ

Общество

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом на территории России за минувшие сутки увеличилось с 495 до 658. Соответствующую информацию предоставила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью