В Госдуме прокомментировали решение Банка России по ключевой ставке

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 марта 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых является оправданным и демонстрирует рынку, что регулятор учитывает не только быстро меняющуюся текущую ситуацию, но и среднесрочные риски, связанные с распространением коронавируса и резким изменением ситуации на нефтяном рынке.

Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, участникам рынка и населению важно знать, что регулятор держит руку на пульсе и принимает во внимание весь комплекс факторов, которые могут повлиять на динамику инфляции, инфляционные ожидания и рост экономики.

Аксаков выразил уверенность, что регулятор будет действовать поступательно и последовательно - без резких движений. Он также отметил, что задачу поддержки экономики нельзя решить только с помощью взвешенной денежно-кредитной политики. Парламентарий считает, что необходимы меры по поддержке потребительского спроса.

Ранее в Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным.