Новую дорожную карту разрабатывают в крае для виноградарства и виноделия

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20 марта 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте прошло заседание рабочей группы по подготовке нового законопроекта о развитии на Кубани виноградарства. Его провел первый зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко по поручению руководителя краевого парламента Юрия Бурлачко.

Участие в обсуждении проекта приняли начальник профильного управления регионального Минсельхоза Олег Толмачев и ученые-аграрии.

Базовый закон о виноградарстве и виноделии в России Государственная Дума РФ приняла в декабре прошлого года. Документ призван создать условия для развития отрасли, производства качественного отечественного продукта, защитить потребителей от подделок.

В ближайшее время для приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным в регионе примут новый закон о виноградарстве. Документ должен стать своеобразной дорожной картой, по которой в ближайшие годы на Кубани будут развиваться виноградарство и виноделие.

На заседании рабочей группы ее участники обсудили выращивание винограда и производства вина малыми формами хозяйствования. Речь также зашла о строительстве небольших виноделен и их размещении рядом с плантациями или прямо на их территории. Ведь организация классического виноделия, по словам Олега Толмачева, как раз и заключается в том, чтобы винодельни, являющиеся еще и объектами агротуризма, располагались рядом с виноградниками.

Ранее председатель регионального парламента Юрий Бурлачко в своем комментарии ведущим СМИ отмечал, что отрасль является основой для экономики целого ряда муниципалитетов, расположенных в Азово-Таманской зоне Краснодарского края. При этом он подчеркивал — нормы, прописанные в новом федеральном законе, позволят в том числе наращивать объем экспорта.

Планируется, что новый законопроект депутаты рассмотрят на одной из сессий ЗСК в первой половине этого года.