Экономист Михаил Хазин раскрыл виновников взлета цен в российских магазинах

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20 марта 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио «Комсомольская правда»

Здание Центрального банка России, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

В наблюдающемся в последнее время подорожании товаров в российских магазинах виноваты Центральный банк страны и министерство финансов. С соответствующим заявлением выступил экономист Михаил Хазин.

Согласно версии Хазина, ЦБ и Минфин «сделали так», что цены взлетели на 15%, после внесения президентских поправок в Конституцию. Из слов собеседника радио «Комсомольская правда» следует, что представителям регулятора и правительства не понравился разворот Владимира Путина в сторону консерватизма.

Ранее сообщалось, что на страницах китайских СМИ предсказали будущее России после предполагаемого краха Соединенных Штатов из-за экономических проблем.