Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Чем ниже стоимость нефти, тем хуже прогнозы

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Чем ниже стоимость нефти, тем хуже прогнозы

По прогнозам банка Goldman Sachs, цены на нефть могут уменьшиться до 20 долларов за баррель. При этом спрос также сократится примерно до 1,1 миллиона баррелей в сутки. В этих условиях Центральный банк России ограничивает продажу валюты, чтобы избежать финансовой нестабильности. Аналитики ждут от ЦБ конкретных стабилизационных мер. Если ситуация не изменится, то с российского рынка могут уйти многие игроки.

Девальвация рубля больно бьёт по кошелькам простых россиян, в большей части по неплатёжеспособной категории, погружая их в полноценный кризис. Министр финансов России Антон Силуанов предупредил о потере порядка 3 триллионов рублей из-за низких цен на нефть.

Китайский коронавирус ударил по крупным секторам экономики государства: туризм, бизнес, производство. За этим следует уменьшение покупательской способности населения. Налоговые льготы для бизнеса также ощутимы для бюджета страны.

Региональные бюджеты также придётся поддерживать из кубышки. Государство приготовилось к экономическому кризису, но резервов может не хватить, так как проблема затягивается на длительный период. В аналогичной ситуации США обычно развязывают маленькую войну на Ближнем Востоке, в основном в зоне нефтяных гигантов.

ПВ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью