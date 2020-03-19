Чем ниже стоимость нефти, тем хуже прогнозы

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 марта 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

По прогнозам банка Goldman Sachs, цены на нефть могут уменьшиться до 20 долларов за баррель. При этом спрос также сократится примерно до 1,1 миллиона баррелей в сутки. В этих условиях Центральный банк России ограничивает продажу валюты, чтобы избежать финансовой нестабильности. Аналитики ждут от ЦБ конкретных стабилизационных мер. Если ситуация не изменится, то с российского рынка могут уйти многие игроки.



Девальвация рубля больно бьёт по кошелькам простых россиян, в большей части по неплатёжеспособной категории, погружая их в полноценный кризис. Министр финансов России Антон Силуанов предупредил о потере порядка 3 триллионов рублей из-за низких цен на нефть.



Китайский коронавирус ударил по крупным секторам экономики государства: туризм, бизнес, производство. За этим следует уменьшение покупательской способности населения. Налоговые льготы для бизнеса также ощутимы для бюджета страны.



Региональные бюджеты также придётся поддерживать из кубышки. Государство приготовилось к экономическому кризису, но резервов может не хватить, так как проблема затягивается на длительный период. В аналогичной ситуации США обычно развязывают маленькую войну на Ближнем Востоке, в основном в зоне нефтяных гигантов.



