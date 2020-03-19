Эксперт назвал условия, при которых средств ФНБ хватит на несколько лет даже при слабом рубле

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19 марта 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: Pixabay

Помимо поддержки крупного бизнеса государство должно тратить средства на поддержку граждан, чтобы не допустить провала спроса и торможения экономики. Так считает аналитик Экономической экспертной группы Александра Суслина.

«Если предположить, что общий объем ресурсов, который мы планировали потратить в ближайшие три года, останется примерно таким же, то средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно, чтобы продержаться этот период. Проблема в том, что из-за ситуации с вирусом возможно, придется тратить дополнительные ресурсы. Вопрос в их масштабах», – рассказала Суслина «Свободной прессе».

Эксперт напомнила, что премьер-министр Михаил Мишустин говорил о создании фонда в 300 млрд рублей, что будет вполне посильно.

«Но если это будет дважды по триста миллиардов или по триста миллиардов каждый год, это значительно снизит наше поле для маневра в плане верстки бюджета. Если суммарные расходы не сильно вырастут, например, за счет пересмотра приоритетов, ФНБ точно хватит на несколько лет даже при условии сохранения низких цен на нефть и слабого рубля», – считает Суслина.

Про ее словам, если «мы пустимся во все тяжкие и начнем вливать деньги в экономику, толком не понимая, к чему это может привести, Фонд закончится очень быстро, и мы останемся без подушки безопасности».

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