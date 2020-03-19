Эксперт: Повышать ключевую ставку сейчас – это как надевать брюки через голову

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19 марта 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

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Тема коронавируса в финансовой сфере используется как дымовая завеса для принятия решений вопреки сложившимся процедурам.

Такое мнение в интервью «Свободной прессе» выразил профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

«Чтобы ФРС понизить или повысить ключевую ставку, регулятору по идее нужно опираться на прогнозы. А какие можно делать экономические прогнозы, когда никто не понимает даже, что такое коронавирус: информационный вирус или реальная эпидемия? Понятно одно: мир и до нынешней паники находился на грани экономического кризиса. Но теперь, под сурдинку коронавируса, центральные банки получают чрезвычайные полномочия», – считает эксперт.

Что касается России, то, по словам Катасонова, «наши финансовые власти в этой ситуации беспокоит, прежде всего, увеличение оттока капитала из страны». Чтобы его предотвратить, они могут повысить ключевую ставку, то есть, сделать российский финансовый рынок более привлекательным.

«На мой же взгляд, повышать сейчас в России ключевую ставку – это как надевать брюки через голову. Правильно было бы ввести запрет на трансграничное движение капитала. Если кредитно-денежная политика не будет меняться, рубль будет и дальше падать. Это выгодно российским экспортерам нефти и газа, и выгодно финансовым властям – девальвация позволяет им обесценивать социальные обязательства государства», – заключил Катасонов.

Ранее Силуанов говорил, что коронавирус для российской экономики опаснее, чем обвал цен на нефть.