Силуанов уверен, что коронавирус для российской экономики опаснее, чем обвал цен на нефть

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 марта 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, что коронавирус скажется на экономике страны куда более значительно, чем обвал цен на нефть и последующее снижение курса рубля.

Силуанов подчеркнул, что средства ФНБ помогут государству оперативно реагировать на происходящие изменения и оказывать поддержку обществу и бизнесу. Министр заявил, что у правительства уже составлен план действий, которого будут придерживаться.

Глава Минфина отметил, что государство в первую очередь окажет поддержку отраслям, на которых сильнее всего сказалась эпидемия – туризм и авиаперевозки. Также произойдет снижение административной нагрузеи и субсидирование налоговых ставок.