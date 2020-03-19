Силуанов уверен, что коронавирус для российской экономики опаснее, чем обвал цен на нефть

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, что коронавирус скажется на экономике страны куда более значительно, чем обвал цен на нефть и последующее снижение курса рубля.
Силуанов подчеркнул, что средства ФНБ помогут государству оперативно реагировать на происходящие изменения и оказывать поддержку обществу и бизнесу. Министр заявил, что у правительства уже составлен план действий, которого будут придерживаться.
Глава Минфина отметил, что государство в первую очередь окажет поддержку отраслям, на которых сильнее всего сказалась эпидемия – туризм и авиаперевозки. Также произойдет снижение административной нагрузеи и субсидирование налоговых ставок.