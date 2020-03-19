В России выросла стоимость фиксированного набора товаров

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19 марта 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

В феврале стоимость фиксированного набора товаров в России составила 16 тысяч 316,46 рубля. Это больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (15 тысяч 797,05 рубля).

Фиксированный набор используется для наблюдения за ценами и сопоставления покупательской способности в регионах России. В него входят 83 наименования основных потребляемых товаров и услуг. В том числе различные продукты питания, одежда, средства гигиены, лекарства, проезд в транспорте, электричество и газ.

Среди регионов страны наиболее высокая стоимость набора отмечается в Чукотском автономном округе (27 тысяч 646,41 рубля), Камчатском крае (25 тысяч 604,87 рубля) и Москве (23 тысячи 178,32 рубля). Кроме того, в пятёрку субъектов — лидеров по показателю попали Магаданская область (23 тысячи 014,18 рубля) и Якутия (20 тысяч 613,6 рубля).