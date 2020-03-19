На уральском месторождении «Чебачье» вовлекут в работу 700 тысяч тонн руды

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19 марта 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На месторождении «Чебачье» в Челябинской области вовлекут в работу дополнительно 700 тонн руды. Разработку месторождения ведет Александринская горно-рудная компания. Она является подразделением Русской медной компании.

К настоящему моменту уже выполнены проходка наклонного съезда и бурение разведочных скважин для уточнения рудного контура месторождения. Идет строительство подземных сооружений для вспомогательных служб и оборудования.

Пятый горизонт расположен на глубине 420 метров. Утвержденные балансовые запасы горизонта составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на горизонте планируется в 2022 году.

Строительство пятого горизонта потребовалось для отработки месторождения до глубины утвержденных балансовых запасов. Месторождение «Чебачье» представлено двумя рудными телами, залегающими на глубине от 250 до 460 метров. Сегодня добыча ведется на трех горизонтах и на двух подэтажах, расположенных на уровне 300, 335, 365 и 400 метров, сообщает агентство Полит74.