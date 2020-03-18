На Московской бирже курс доллара подобрался к 80 рублям

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18 марта 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

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На Московской бирже в среду, 18 марта, курс доллара подскочил до 80 рублей. По состоянию на 18:09 мск рост составил на 6% Так дорого американская валюта не ценилась с февраля 2016 года. Курс евро поднялся на 4,76% — до 86,85 рубля.

Рубль падает на фоне ситуации с коронавирусом, из-за коронавируса на мировых фондовых рынках паника. Также негативно на курс российской валюты повлияло падение нефтяных котировок до минимума за последние 17 лет.

Сегодня баррель Brent дешевеет на 9,57% — до 25,98 доллара. Этот минимальный уровень с сентября 2003 года.

Как прогонозируют эксперты, риски дальнейшего ослабления рубля высоки, - передает РБК.