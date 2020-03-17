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Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с 2016 года

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с 2016 года
добыча нефти, pixabay.com
Вечером во вторник стало известно, что цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4 процентов. Стоимость "черного золота" марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже 29 долларов за баррель.
 
Согласно последним данным торгов, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 21.01 по московскому времени опустилась на 3,76 процента и составила 28,92 доллара за баррель.
 
Что касается стоимости майских фьючерсов на нефть марки WTI, то она снизилась на 3,1 процента – до 28,1 доллара за баррель.
ЕТ
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