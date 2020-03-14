Банки начинают повышать ставки ипотеки из-за курса рубля

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14 марта 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

фото: pixabay.com

Крупные банки начали резко повышать ставки ипотеки. Кредитные организации пошли на этот шаг после обвала рубля, последовавшего за снижением цен на нефть.

С 13 марта ипотечные ставки выросли в «Юникредит банке» и Транскапиталбанке (ТКБ), - пишут «Ведомости». По данным издания, готовятся повышать ставки Абсолют-банк и Райффайзенбанк,

Альфа-банк «рассматривает вопрос повышения ипотечных ставок», «ФК Открытие» – «внимательно следит за экономической ситуацией и сейчас пересматривает ставки по ипотеке», Росбанк «рассматривает возможность корректировки ставок».

Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.