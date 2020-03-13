Песков отреагировал на прогноз Кудрина о возможном росте бедности

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13 марта 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что рост бедности в 2020 году может увеличиться. По его словам, это мнение серьезного экономиста, но стоит подробнее изучать детали, прежде чем делать выводы.

«Он возглавляет Счетную плату, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя … Надо обязательно рассматривать это все в комплексе», - высказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что сейчас международный и российский рынки находятся в состоянии «пилы». Он отметил, что для более точного прогноза необходимо учитывать оценки правительства и статистических ведомств.

Ранее Алексей Кудрин оценил вероятность роста бедности в России в 2020 году.