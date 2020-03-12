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Глава Счетной палаты оценил вероятность роста бедности в России

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Счетной палаты оценил вероятность роста бедности в России
рубли, pixabay.com
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в четверг, 12 марта, оценил вероятность роста бедности в России в 2020 году. По мнению политика и экономиста, подобный вариант развития событий возможен.
 
Алексей Кудрин отметил, что в ходе подготовки поправок в бюджет текущего года российские власти учитывали, что реализация мер послания президента страны Федеральному собранию окажет серьезную поддержку в сфере снижения бедности населения.
 
По словам главы Счетной палаты, на деле в настоящий момент Россия встречается с вызовами не уменьшения бедности. "К сожалению, может быть даже увеличение", – добавил экономист.
ЕТ
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