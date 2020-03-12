Аргументы Недели → Экономика 13+
Глава Счетной палаты оценил вероятность роста бедности в России
12 марта 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → Экономика 13+
12 марта 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Алексей Надёжин
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Юля Инамора
Илья Голубев
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