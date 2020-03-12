Глава Счетной палаты оценил вероятность роста бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в четверг, 12 марта, оценил вероятность роста бедности в России в 2020 году. По мнению политика и экономиста, подобный вариант развития событий возможен.

Алексей Кудрин отметил, что в ходе подготовки поправок в бюджет текущего года российские власти учитывали, что реализация мер послания президента страны Федеральному собранию окажет серьезную поддержку в сфере снижения бедности населения.