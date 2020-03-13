В США прошел «черный» четверг на фондовой бирже

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13 марта 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи, в четверг, 12 марта, все торги были приостановлены из-за падения ключевых индексов на 9%. При этом в США данный обвал назвали крупнейшим с «черного» понедельника 1987 года, сообщает kp.ru.

Согласно источнику, индекс Dow Jones снизился почти на 10% и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Известно, что 19 октября 1987 года он потерял 22,6%.

Индекс S&P 500 потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта, а в 1987 году сокращение составило 18%. Отмечается, что он включает в себя 500 крупных копаний американского рынка. При этом в случае падения показателя до 20 % торги будут остановлены не весь день, а при 13% - на 15 минут.

А индекс электронной биржи Nasdaq - на 750,25 пункта (9,43%) и остановился на отметке 7201,80.

Однако резкое снижение замечено у авиаперевозчиков и туристических компаний. Формальные потери США составили более 7 трлн дол.

Ранее банковский аналитик Клеменс Граф дал прогноз касательно динамики российской валюты на ближайшие пару лет.