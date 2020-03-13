Экономист предупредил, что ждет рубль в ближайшие пару лет

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13 марта 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Банковский аналитик Клеменс Граф дал прогноз касательно динамики российской валюты на ближайшие пару лет. По мнению эксперта, именно столько нужно рублю, чтобы вернуться к прежнему курсу.

«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет», - сказал аналитик.

Он предупредил, что при таком сценарии рубль какое-то время продолжит оставаться на нынешнем уровне, а затем постепенно начнет расти. Граф считает, что к прежней отметке в 61 рубль за доллар российская валюта вернется через пару лет.