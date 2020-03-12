Польский эксперт убежден в неизбежности запуска «Северного потока – 2»

Польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия завершит строительство газопровода "Северный поток – 2" и объяснил, почему это произойдет.

Кубяк подчеркнул, что Россия изначально была готова к тому, что реализации проекта будут мешать – страна приступила к разработке альтернативного плана, когда разговоры о санкциях только начались.