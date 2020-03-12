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Польский эксперт убежден в неизбежности запуска «Северного потока – 2»

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Польский эксперт убежден в неизбежности запуска «Северного потока – 2»
строительство газопровода, Stefan Sauer/dpa
Польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия завершит строительство газопровода "Северный поток – 2" и объяснил, почему это произойдет.
 
Кубяк подчеркнул, что Россия изначально была готова к тому, что реализации проекта будут мешать – страна приступила к разработке альтернативного плана, когда разговоры о санкциях только начались.
 
По мнению эксперта, РФ для завершения строительства газопровода может использовать трубоукладчик "Академик Черский", вышедший порта Находка в феврале. Матеуш Кубяк также полагает, что дальнейшие ограничительные меры со стороны США вряд ли помешают реализации проекта "Северный поток – 2" и лишь сильнее ударят по европейским компаниям.
ЕТ
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