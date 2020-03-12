Эксперт: Убытки от падения нефтяных цен компенсируются из кошельков россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 марта 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Доцент РЭУ им. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов считает ущербной нынешнюю модель управления экономикой.

По его словам, необходимо вкладывать резервы в национальную экономику, делать её устойчивой к внешним вызовам, направлять средства на расширение внутреннего рынка, цитирует эксперта «Свободная пресса».

«Правительство в растерянности, акценты не на макроэкономическую политику, а поддерживать слабый, низкий рост экономики. Это приведет к тому, что больше будет «проедаться» ресурсов», – говорит Комолов.

Он также отмечает, что денег на социальную политику закачивается больше, а доходы населения, тем не менее, падают, потому что это – девальвированные рубли, взятые по курсу 2014 года, когда курс по отношению к доллару упал вдвое.

Экономист также считает, что Россия остается донором для западного мира.

«Мы продаем нефть, а потом делаем им скидку. Получается, что скидка уходит на инвестирование западной экономики», – говорит Комолов.

Ранее сообщалось, что Банк России предлагает два варианта спасения рубля от обвала.