Мишустин рассказал о «нефти, золоте и платине» XXI века

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, рассказал о "нефти, золоте и платине XXI века". По словам главы правительства, речь идет о неисчерпаемом ресурсе – "больших данных".

В рамках встречи с заместителями руководителей органов власти, которые несут ответственность за цифровую трансформацию, Мишустин отметил, что в данной сфере они будут располагать "полномочиями по реинжинирингу всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств".