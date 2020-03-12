Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Мишустин рассказал о «нефти, золоте и платине» XXI века

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин рассказал о «нефти, золоте и платине» XXI века
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press
Российский премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, рассказал о "нефти, золоте и платине XXI века". По словам главы правительства, речь идет о неисчерпаемом ресурсе – "больших данных".
 
В рамках встречи с заместителями руководителей органов власти, которые несут ответственность за цифровую трансформацию, Мишустин отметил, что в данной сфере они будут располагать "полномочиями по реинжинирингу всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств".
 
Премьер уточнил, что чем больше данных, тем больше добавленной стоимости и отметил удивительное свойство этого ресурса – порождать новую стоимость в процессе реструктуризации и обработки.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью