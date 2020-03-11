Путин убежден, что Россия спокойно пройдет «турбулентный период»

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что страна пройдет "турбулентный период" спокойно. Глава государства полагает, что ключевые отрасли выйдут из сложившейся ситуации окрепшими.

Путин в среду, 11 марта, отметил, что есть все шансы для того, чтобы главные отрасли российского производства после прохождения непростого периода стали лучше подготовлены к очень серьезной конкурентной борьбе.