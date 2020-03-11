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Путин убежден, что Россия спокойно пройдет «турбулентный период»

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин убежден, что Россия спокойно пройдет «турбулентный период»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что страна пройдет "турбулентный период" спокойно. Глава государства полагает, что ключевые отрасли выйдут из сложившейся ситуации окрепшими.
 
Путин в среду, 11 марта, отметил, что есть все шансы для того, чтобы главные отрасли российского производства после прохождения непростого периода стали лучше подготовлены к очень серьезной конкурентной борьбе.
 
В рамках встречи с инвесторами президент Российской Федерации уточнил, что "турбулентная ситуация" отразится на экономике страны, однако это влияние будет позитивным.
ЕТ

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