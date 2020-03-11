Эксперт рассказал, как заявление ВОЗ повлияет на российскую экономику

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11 марта 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин рассказал, как пандемия коронавируса скажется на глобальной мировой экономике в целом и на российской экономике в частности.

«Объявление ВОЗ пандемии нового коронавируса в мире - серьёзный удар для экономики и финансовой системы РФ, как и во всём мире», - считает специалист.

По словам Рябинина, вспышка коронавирусной инфекции уже серьезно замедлила темпы мировой торговли. Что касается российской экономики, то совокупность всех факторов, включая пандемию, ситуацию на нефтяном рынке и снижение покупательской активности может стать причиной рецессии.