Алексей Текслер: «В 2020 году принят самый большой бюджет области»

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11 марта 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами городов и районов подчеркнул, что резерв федерального и регионального бюджетов позволит обеспечить экономическую стабильность и выполнение всех обязательств перед гражданами.

По словам Алексея Текслера, за предыдущие годы государством накоплен достаточный резерв, чтобы покрыть убытки от падения цен на нефть. «Вместе со средствами от дополнительных нефтегазовых доходов эта сумма составляет более 10 триллионов рублей, - сказал Алексей Текслер. - Такой резерв позволяет говорить не только о стабильном наполнении федерального бюджета, но и о гарантированных трансфертов в региональные бюджеты. События последних дней в экономике, курсовые колебания в нефтяном, фондовом и валютном рынках вызвали определенный резонанс, но, как сказал президент, мы этот период пройдем».

Губернатор отметил, что в 2020 году в Челябинской области утвержден бюджет в размере 200 миллиардов рублей. «Это самый большой бюджет за всю историю региона, он сохраняет свои параметры и приоритеты, обозначенные в 204-ом Указе президента РФ», - подчеркнул он.

Отметим, что в приоритете на ближайшие годы — реализация нацпроектов и развитие мер социальной поддержки, обозначенных президентом в Посланию Федеральному Собранию.

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)