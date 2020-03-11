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Глава Минфина РФ: оснований для пессимизма в экономике нет

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Минфина РФ: оснований для пессимизма в экономике нет
глава Минфина Антон Силуанов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Глава Минфина РФ Антон Силуанов в среду, 11 марта, заявил, что ведомство не считает сложившуюся ситуацию в экономике РФ началом кризиса. Кроме того, министр не видит каких-либо оснований для пессимизма.
 
В беседе с журналистами Антон Силуанов подчеркнул, что прогноз по росту ВВП на текущий год в 1,9 процента будет достигнут за счет стимулирования внутренней экономики.
 
Напомним, в минувший вторник, 10 марта, аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА сообщило о возможном приближении финансового кризиса, отметив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг показателя 3,1 пункта.
 
ЕТ

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