Глава Минфина РФ: оснований для пессимизма в экономике нет

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в среду, 11 марта, заявил, что ведомство не считает сложившуюся ситуацию в экономике РФ началом кризиса. Кроме того, министр не видит каких-либо оснований для пессимизма.

В беседе с журналистами Антон Силуанов подчеркнул, что прогноз по росту ВВП на текущий год в 1,9 процента будет достигнут за счет стимулирования внутренней экономики.