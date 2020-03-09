Центробанк решил приостановить покупку валюты на внутреннем рынке

Центробанк принял решение на 30 дней приостановить покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. ЦБ хочет таким образом увеличить предсказуемость действий денежных властей.

Данные меры были также приняты с целью снижения волатильности финансовых рынков. В случае необходимости Банк России задействует дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности.