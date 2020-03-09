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Центробанк решил приостановить покупку валюты на внутреннем рынке

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Центробанк решил приостановить покупку валюты на внутреннем рынке
Банк России, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Центробанк принял решение на 30 дней приостановить покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. ЦБ хочет таким образом увеличить предсказуемость действий денежных властей.
 
Данные меры были также приняты с целью снижения волатильности финансовых рынков. В случае необходимости Банк России задействует дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности.
 
Сегодня курс рубля упал до минимумов 2016 года. Согласно последней информации, доллар торгуется по 72,04 рубля, а евро стоит 82,1 рубля. Причиной этого стало резкое понижение стоимости нефти. "Черное золото" марки Brent упало в цене на 31 процент, а марки WTI – на 27 процентов.
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