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Где в России можно заработать, помимо Москвы?

, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Где в России можно заработать, помимо Москвы?
Фото: pixabay.com

Стал известен рейтинг российских регионов, в которых зарплаты равны московским. Оказалось, что ежемесячной заработной платой, превышающей 150 тысяч рублей, может похвастаться не только столица.

В список регионов с высокооплачиваемыми вакансиями попали Новосибирск, Иркутск, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону и другие. К примеру, на 200 тысяч рублей в месяц может рассчитывать горничная в Подмосковье, главный конструктор в Самаре, специалист Senior DevOps Engineer (Space) в Новосибирске или директор департамента IT в Ростове-на-Дону. Доход от 150 до 250 тысяч рублей обещают менеджеру по продажам мебели и освещения в Санкт-Петербурге, а ведущий разработчик РНР в Краснодаре может зарабатывать до 140 тысяч ежемесячно.

АБ

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