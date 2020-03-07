Финансовый эксперт не исключает, что коронавирус может обрушить рубль

Директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин сообщил, что при жестком сценарии распространения коронавирусной инфекции нового типа рубль способен обрушиться.

Эксперт считает, что курс рубля к доллару в случае распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику может упасть до показателей 70-73 рублей. По словам Сорокина, однако, уровень 80-85 рублей является маловероятным.