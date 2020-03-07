Все новости >>

//Экономика 13+

Финансовый эксперт не исключает, что коронавирус может обрушить рубль

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Финансовый эксперт не исключает, что коронавирус может обрушить рубль
рубль, pixabay.com
Директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин сообщил, что при жестком сценарии распространения коронавирусной инфекции нового типа рубль способен обрушиться.
 
Эксперт считает, что курс рубля к доллару в случае распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику может упасть до показателей 70-73 рублей. По словам Сорокина, однако, уровень 80-85 рублей является маловероятным.
 
Напомним, количество зараженных коронавирусом в КНР превысило 80,5 тысячи, в Республике Корея болеют 6,2 тысячи человек, а в Италии – 3,8 тысячи.
ЕТ

//картина дня

Политика

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил коллегам о договоренностях по Сирии, к которым пришли в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в Москве.

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле Россия добилась всех желаемых целей. Известно, что главы обеих стран 5 марта обсуждали урегулирование…

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекцией опубликовал список авиарейсов, пассажиры которых могут потенциально переносить вирус…

//новости ан

Блогер Екатерина Диденко и выжившие после инцидента с сухим льдом на вечеринке в банном комплексе в честь ее дня рождения друзья посетили шоу «Док-Ток», телеведущей…

//новости ан