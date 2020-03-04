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Эксперт Станислав Митрахович оценил переговоры "Нафтогаза" и США по "Северному потоку-2"

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперт Станислав Митрахович оценил переговоры
строительство газопровода "Северный поток – 2", Stefan Sauer/dpa
Украинская компания "Нафтогаз" сейчас обсуждает с США меры против "Северного потока –2". Эксперт Станислав Митрахович полагает, что планы двух стран в отношении газопровода вряд ли могут кого-то напугать.
 
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Киев в настоящий момент ведет с Вашингтоном переговоры о том, чтобы помешать российской стороне завершить строительство газопровода "Северный поток – 2".
 
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович не думает, что в данном случае у Украины есть какие-либо особенные возможности, передает Радио Sputnik. Он напомнил, что раньше Киев жаловался сочувствующим западным политикам, однако больше украинские власти ничего не могут сделать. США, по мнению специалиста, тоже не способны сорвать реализацию проекта.
 
Митрахович также заметил, что Россия является важным партнером Европы.
ЕТ

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