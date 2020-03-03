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Эксперты подсчитали экономию бюджета от изменения пенсионной системы

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Эксперты подсчитали экономию бюджета от изменения пенсионной системы
рубли, pixabay.com
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подготовило аналитическую записку, в которой говорится, какую сумму российский бюджет смог сэкономить благодаря совершенствованию пенсионной системы.
 
Согласно последней информации, сэкономить удалось 21,5 миллиарда рублей, причем эффект от изменения в пенсионном законодательстве заметен на год раньше, чем предполагали специалисты.
 
За девять месяцев минувшего года количество получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тысяч человек, а это составляет 1,1 процента.
Эксперты НРА отмечают, что эффект для бюджета в текущем году может увеличиться до 48 миллиардов рублей.
ЕТ

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