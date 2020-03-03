Эксперты подсчитали экономию бюджета от изменения пенсионной системы

Национальное рейтинговое агентство (НРА) подготовило аналитическую записку, в которой говорится, какую сумму российский бюджет смог сэкономить благодаря совершенствованию пенсионной системы.

Согласно последней информации, сэкономить удалось 21,5 миллиарда рублей, причем эффект от изменения в пенсионном законодательстве заметен на год раньше, чем предполагали специалисты.