Эксперты обсудят инвестиционную политику Челябинской области

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3 марта 2020, 06:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет «Экспертный клуб», на котором политики, общественные деятели и журналисты обсудят изменения в инвестиционной политике региона.

Почему Челябинская область отстает в плане инвестиций от Свердловской области? Поверит ли бизнес власти? Услышат ли предприниматели призыв губернатора о необходимости открытия новых промплощадок? Ответы на эти и многие другие вопросы постараются найти эксперты в ходе круглого стола. Напомним, на последней встрече губернатора с участниками Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Алексей Текслер заявил о том, что будет расширен список предприятий, имеющих право на налоговый вычет. В него войдут предприятия-резиденты, реализующие мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, предприятия, инвестирующие в здравоохранение, образование, туризм.

Глава Челябинской области также отметил, что в 2020 году можно говорить об изменении парадигмы отношений бизнеса и власти. В качестве примеров он привел успешное сотрудничество градообразующих предприятий и муниципалитетов — Карабан и РМК, Сатку и «Магнезит» и многие другие.