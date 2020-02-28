В Челябинской области инвесторам предложат особые условия

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28 февраля 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По инициативе Алексея Текслера будет расширен список предприятий, имеющих право на инвестиционный налоговый вычет.

Об этом глава Челябинской области заявил вчера на заседании Союза промышленников и предпринимателей. По словам губернатора, ожидается, что в список таких предприятий войдут организации-резиденты, реализующие мероприятияпо снижению негативного воздействия на окружающую среду, организации-резиденты аккредитованных индустриальных (промышленных) парков, организации, реализующие инвестиционные проекты в сферах здравоохранения, образования, туризма.

Напомним, налоговый вычет для инвесторов был введен в сентябре 2019 года. Алексей Текслер уверен, что такие меры помогут улучшить инвестиционный климат в области.

«Мы сейчас просчитываем, какие наши компании смогут воспользоваться преференциями нового закона, - отметил в своем выступлении Алексей Текслер. - Я поручил коллегам в Правительстве области сделать эту работу более открытой, прошу вас также взаимодействовать с коллегами из экономического блока.

Учитывая масштабную задачу по росту инвестиций, предлагаю объединить наши усилия по ее достижению».

Глава региона отметил, что сегодня можно говорить об изменившейся парадигме отношений власти и бизнеса. В качестве примера Алексей Текслер привел сформированные цепочки поставок крупных корпораций и холдингов, в том числе ПАО «Газпром», «Транснефти», «Сибура», ряда других предприятий.Обеспечен заказами Усть-Катавский вагоностроительный завод. Предприятие будет выпускать трамваи для Магнитогорска на общую сумму 330 миллионов рублей. Многие предприятия инвестируют значительные средства в развитие территорий. Так, ММК развивает в Магнитогорске проект «Притяжение», который предполагает многомиллиардный объем инвестиций в инфраструктуру города. В Карабаше поддерживает многие проекты РМК, в Сатке — Магнезит.