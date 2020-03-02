Ректор ВШЭ рассказал о ситуативной бедности после рождения ребенка

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2 марта 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал, каким образом Россия может преодолеть ситуативную бедность, в которую семьи попадают при рождении и воспитании детей.

Кузьминов отметил, что государство должно оказывать определенную поддержку всем семьям с детьми. «Я считаю, что мы должны достроить систему социальной поддержки не только матерей-одиночек и многодетных семей, но и любой семьи, в которой родился ребенок», - заявил ректор ВШЭ.

При этом он отметил, что вопрос рождения детей в первую очередь является не демографическим, а вопросом социального самочувствия граждан страны.