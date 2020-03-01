Из-за теплой зимы в некоторых регионах снизится стоимость отопления

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1 марта 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В Министерстве строительства и ЖКХ рассказали, каким образом аномально теплая зима может сказаться на стоимости отопления. Оказалось, что жители некоторых регионов страны могут рассчитывать на снижение платежей.

Отмечается, что перерасчет и снижение стоимости отопления затронет тех, у кого платежи за отопление начисляются равномерно в течение года. На тех, кто платит по общедомовым счетчикам, это не распространится.

«Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика», - пояснили в ведомстве.