Экономические эксперты прогнозируют падение курса рубля

//Экономика 13+

1 марта 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ, Российская газета

фото: pixabay.com

Эксперты прогнозируют падение курса рубля. По расчетам экономистов, курс доллара может вернуться на уровень 2018 года. Эксперты рассматривают несколько сценариев. При позитивном сценарии курс доллара может опуститься до 63 рублей, при негативном — доллар вырастет до 69 рублей.

Источники "Коммерсанта" считают, что курс рубля немного понизиться, и его курс будет в коридоре 64−65 рублей за доллар.

Влияние на курс рубля может оказать цена на нефть. Из-за кризиса, связанного с коронавирусом и общим снижением торгового оборота развитых стран с Китаем, Россия, как сырьевая страна, может серьезно пострадать, потому что будет наблюдаться снижение потребления основных товаров. А это негативно повлияет на валютную выручку.

В феврале рубль обесценился на три процента по отношению к доллару, а цена на нефть Brent снизилась на пять процентов.

На ближайшем заседании стран-участниц ОПЕК в начале марта рассмотрят вопрос о дополнительном сокращении добычи "черного золота", и это может спровоцировать снижение курса рубля, ,- пишет "Российская газета".