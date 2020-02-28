Все новости >>

//Экономика 13+

Украинский эксперт: "Газпром" способен уничтожить "Нафтогаз"

, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Украинский эксперт:
газопровод, Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com
Украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что российская компания "Газпром" способна создать дочерние компании на Украине и таким образом "уничтожить "Нафтогаз".
 
Валентин Землянский в пятницу, 28 февраля, подчеркнул, что российская компания имеет право прийти на украинский рынок как самостоятельный игрок и продавать топливо напрямую по более привлекательной цене.
 
Эксперт также заметил, что поставки газа со стороны "Газпрома" перекрыть не получится, поскольку подобный шаг будет расцениваться как нарушение принципа свободной торговли.
 
ЕТ

//картина дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Московская полиция задержала организованную преступную группу во главе с бывшим актером, который ранее снимался в эпизодических ролях в популярных и даже культовых…

//новости ан

//новости ан

Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения…

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство денег в Кирове, похищение…

//новости ан

Дочь рэпера Тимати развита не по годам. Вот и сейчас пятилетняя Алиса провела экскурсию и показала, где находится ее дом. Видео опубликовала в своем Instagram бабушка…