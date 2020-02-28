Украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что российская компания "Газпром" способна создать дочерние компании на Украине и таким образом "уничтожить "Нафтогаз".

Валентин Землянский в пятницу, 28 февраля, подчеркнул, что российская компания имеет право прийти на украинский рынок как самостоятельный игрок и продавать топливо напрямую по более привлекательной цене.