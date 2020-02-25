На чем россияне экономили в 2019 году?

В прошлом году многие россияне старались следовать сберегательной модели потребительского поведения. Эксперты проанализировали, в чем жители России отказывали себе чаще всего.
Отмечается, что в 2019 году 56% россиян старались меньше тратиться на развлечения. Перейти на более бюджетные бренды решили 54% жителей страны, а отказать себе в отпуске согласились 47% российских граждан.
При этом специалисты отмечают, что единственной категорией товаров быстрого потребления, спрос на которую возрос, стали алкогольные напитки. Отмечается, что за прошлый год продажи спиртного в России увеличились на 4,2% в денежном эквиваленте.