На чем россияне экономили в 2019 году?

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25 февраля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: pixabay.com

В прошлом году многие россияне старались следовать сберегательной модели потребительского поведения. Эксперты проанализировали, в чем жители России отказывали себе чаще всего.

Отмечается, что в 2019 году 56% россиян старались меньше тратиться на развлечения. Перейти на более бюджетные бренды решили 54% жителей страны, а отказать себе в отпуске согласились 47% российских граждан.

При этом специалисты отмечают, что единственной категорией товаров быстрого потребления, спрос на которую возрос, стали алкогольные напитки. Отмечается, что за прошлый год продажи спиртного в России увеличились на 4,2% в денежном эквиваленте.