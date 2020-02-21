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Силуанов сообщил, что в России есть основания ввести налог для богатых. Когда может измениться ставка НДФЛ?

, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Силуанов сообщил, что в России есть основания ввести налог для богатых. Когда может измениться ставка НДФЛ?
Антон Силуанов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что сейчас есть основания полагать: люди с большими доходами должны больше налогов платить. По словам главы Минфина, до 2024 года система налогообложения в нашей стране меняться не будет.

А через четыре года Минфин может рассмотреть вопрос о введении прогрессивной налоговой шкалы на доходы физических лиц (НДФЛ). "К 2024 году рассмотрим предложения — сохранить эту ставку НДФЛ или сделать прогрессию", — сказал Силуанов в интервью РБК. Силуанов не исключил, что в этом случае найдутся желающие уйти от налогообложения.

Министр финансов назвал "запредельной" налоговую нагрузку на труд. Как он уточнил, сначала необходимо рассмотреть вопрос о снижении налогов на труд, а после этого заняться вопросом об изменении ставки налогообложения для богатых слоев.
Антон Силуанов подчеркнул, что в настоящее время в правительстве эти предложения не рассматриваются.

Силуанов также считает, что страховые взносы, которые платят работодатели за каждого сотрудника, в России чрезмерно высоки, но вопрос их снижения следует тщательно проработать, чтобы компенсировать ущерб внебюджетным фондам и не нарушить баланс федерального бюджета.

ИЧ

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Министр финансов России Антон Силуанов считает, что сейчас есть основания полагать: люди с большими доходами должны больше налогов платить. До 2024 года система…

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