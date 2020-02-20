Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной и планирует ее снизить

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20 февраля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Антон Силуанов, сайт Госдумы РФ

Министр финансов Антон Силуанов считает, что налоговая нагрузка на труд в России «запредельная». По его словам, в ведомстве пришли к выводу, что необходимо найти способы, как её снизить.

«Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд, потому что это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах … У нас основные платежи страховых взносов платит работодатель», - отметил Силуанов.

Он добавил, что для бизнеса подобная нагрузка является сложной, поэтому придумываются всякие схемы «уклонения от оплаты труда в белую». Силуанов добавил, что именно «высокие налоги на труд» стали причиной появления конвертов.

«Самое главное сейчас - найти источники компенсации для снижения страховых взносов», - подчеркнул он, при этом пояснив, что снижение страховых взносов на 1% будет стоить бюджетам внебюджетных фондов 200 млрд руб.

Ранее Росстат опубликовал информацию о росте заработной платы в России.