Статистика показывает такие высокие зарплаты, в реальности которых нет

//Экономика 13+

18 февраля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Росстат регулярно публикует информацию о росте заработной платы в России. По официальным данным, преподаватели вузов в России получают в среднем по 90 тысяч рублей. Однако мало кто знает, что большая часть российских педагогов трудится на две ставки, ведут занятия по дополнительному образованию и несут другую нагрузку за эти деньги.



То же самое можно сказать и о врачах – они получают в среднем по 81 тысяче рублей. В любом отчёте заработная плата выше, чем на самом деле. При этом и врачи и педагоги говорят, что на самом деле такой заработной платы не видят.

Работа на две ставки с дополнительными нагрузками – это ненормальный способ жизнедеятельности. По факту один человек работает за двоих.



К тому же, если вы выиграли грант, получили премию, оформили контракт на научную деятельность, то Росстат посчитает и эти деньги в заработную плату.

В столице зарплата может быть в два и три раза больше, чем в остальных регионах.



Сотрудник с хорошим образованием и квалификацией зачастую работает на износ. Такая жизнь больше похожа на выживание. Гражданин вынужден продавать свои трудовые услуги очень дёшево, из-за этого многие стремятся покинуть Россию.



