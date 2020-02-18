"Нафтогаз Украины" увеличил сумму иска за крымские активы

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18 февраля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Госкомпания "Нафтогаз Украины" уточнила в Гаагском суде сумму ущерба от потери активов в Крыму в 2014 году. Она достигает 8 млрд долларов, говорится на странице в сервисе микроблогов Twitter компании.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году", - отмечается в сообщении организации.

В 8 млрд входит не только непосредственный размер убытков, но и проценты. Теперь эта сумма будет обсуждаться в мае 2020 года на устных слушаниях. Но и эта цифра еще не окончательная, отмечает издание Gazeta.ru.

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в марте 2019 года заявил, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ. В июне прошлого года "Нафтогаз" оценил убытки в 5,2 млрд долларов.

Ранее "Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа в Европу. Российская корпорация "Газпром" будет платить Украине за транзит "голубого топлива" в Европу в 2020 году на 2% больше, чем в предыдущем.