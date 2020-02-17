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Центробанк РФ изменит основания для блокировки счетов клиентов

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Центробанк РФ изменит основания для блокировки счетов клиентов
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Центральный Банк Российской Федерации планирует изменить основания для блокировки счетов клиентов финансовых организаций. Это произойдет впервые за восемь лет.

Центробанк уточнит признаки, из-за которых банки могут обосновать действия клиентов подозрительными. Насторожить банкиров могут снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов, - сообщает РБК.

Банк России опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Всего 100 позиций. Если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Сейчас документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. О том, что некоторые признаки сомнительных операций, на которые приходится обращать внимание банкам, уже устарели, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила еще год назад.

ИЧ

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