Центробанк РФ изменит основания для блокировки счетов клиентов

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17 февраля 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Центральный Банк Российской Федерации планирует изменить основания для блокировки счетов клиентов финансовых организаций. Это произойдет впервые за восемь лет.

Центробанк уточнит признаки, из-за которых банки могут обосновать действия клиентов подозрительными. Насторожить банкиров могут снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов, - сообщает РБК.

Банк России опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Всего 100 позиций. Если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Сейчас документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. О том, что некоторые признаки сомнительных операций, на которые приходится обращать внимание банкам, уже устарели, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила еще год назад.