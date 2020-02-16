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Поставки на Украину вина из России увеличились почти в 1,5 раза

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Поставки на Украину вина из России увеличились почти в 1,5 раза
фото: pixabay.com

Украина увеличила закупки российского вина в 2019 году в 1,5 раза в весовом выражении, а в деньгах закупки выросли также в 1,5 раза до суммы в 3,2 миллиона долларов, согласно таможенной статистике.

В украинский экспорт также входят поставки в самопровозглашённые ЛНР и ДНР, сообщает РБК со ссылкой на ФТС. Другие крупные покупатели российского вина - Молдавия и Китай, на них приходится по 15% и 13% соответственно.

Планы Минсельхоза в 2019 году были перевыполнены, за рубеж ушло 4,3 млн кг вин на 9,5 млн долларов (ожидалось 7,8 млн). Произведено было вина в России немного больше - на 8% больше тихих вин и на 6% больше игристых.

АС

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