Россияне погружаются в кредитную кабалу

//Экономика 13+

13 февраля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Долги домохозяйств в нашей стране продолжают увеличиваться. Общая сумма уже превысила 19 триллионов рублей. Это на 3 триллиона больше, чем годом ранее. Уровень закредитованности россиян стал очень высоким.



В Министерстве финансов России сообщили, что почти каждый третий гражданин страны имеет непогашенный кредит. Обнародованная статистика службы судебных приставов не даёт повода для оптимизма. Граждане накапливают долги по ЖКХ и алиментам.



В прошлом году судебные приставы возбудили более 5 миллионов исполнительных производств. Только долги по алиментам составляют 152 миллиарда рублей.



Увеличение объёма невыплачиваемых кредитов привело к тому, что многие россияне не могут выехать за границу. К примеру, в прошлом году количество таких граждан составляло более 3 миллионов человек. Согласно анализу компании Forex Optimum, российские граждане уверены, что в будущем ситуация улучшится, однако на деле пока этого не происходит.



Поддержка текущего уровня жизни населения происходит исключительно благодаря кредитам. Роста доходов в России не наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Если россияне будут брать кредиты в таких же объёмах, то со временем банковская экономика может оказаться под угрозой. Рассчитываться по долгам граждане не смогут, что повлечёт за собой цепочку экономических проблем.



