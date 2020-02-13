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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Россияне погружаются в кредитную кабалу

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне погружаются в кредитную кабалу

Долги домохозяйств в нашей стране продолжают увеличиваться. Общая сумма уже превысила 19 триллионов рублей. Это на 3 триллиона больше, чем годом ранее. Уровень закредитованности россиян стал очень высоким.

В Министерстве финансов России сообщили, что почти каждый третий гражданин страны имеет непогашенный кредит. Обнародованная статистика службы судебных приставов не даёт повода для оптимизма. Граждане накапливают долги по ЖКХ и алиментам.

В прошлом году судебные приставы возбудили более 5 миллионов исполнительных производств. Только долги по алиментам составляют 152 миллиарда рублей.

Увеличение объёма невыплачиваемых кредитов привело к тому, что многие россияне не могут выехать за границу. К примеру, в прошлом году количество таких граждан составляло более 3 миллионов человек. Согласно анализу компании Forex Optimum, российские граждане уверены, что в будущем ситуация улучшится, однако на деле пока этого не происходит.

Поддержка текущего уровня жизни населения происходит исключительно благодаря кредитам. Роста доходов в России не наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Если россияне будут брать кредиты в таких же объёмах, то со временем банковская экономика может оказаться под угрозой. Рассчитываться по долгам граждане не смогут, что повлечёт за собой цепочку экономических проблем.

ПВ

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