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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Эксперт назвал негативные последствия влияния коронавируса на мировую экономику и цены на нефть

, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Эксперт назвал негативные последствия влияния коронавируса на мировую экономику и цены на нефть
Фото: pixabay.com

Президент Фонда исторических исследований «Основание», эксперт по энергетике Алексей Анпилогов прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт по энергетике Алексей Анпилогов заявил, что новый коронавирус оказал прямое отрицательное воздействие на нефтяной рынок, который является «кровью»,  заставляющей работать все механизмы мировой экономики. Кроме того, введено множество ограничений в отношении товаров из Китая, что превращает его в «промышленного изгоя».

Специалисты отметили, что спрос на нефть снизился на 3% из-за падения «деловой активности», а цены в острый период инфекции Covid-2019 – на 13%. При этом на сегодняшний день зафиксировано падение китайского рынка на 20%.

«Снижение стоимости нефти является неприятным событием для Российской Федерации, которая серьезно зависит от экспорта данного энергоносителя. Коронавирус для многих стран стал негативным признаком – скорейшая победа над ним гарантирует оживление мировой экономики», - пояснил эксперт.

Анпилогов добавил, что себестоимость энергоресурса составит около $50 за баррель, но не ниже. Однако, комментируя предложение ОПЕК+ продлить сделку по сокращению добычи нефти до 2020 года, он объяснил, что «Россия, добывая меньшие объемы нефти, уже покрывает себестоимость и обеспечивает достаточную прибыль».

Ранее сообщалось, что врачи раскрыли шесть мифов о коронавирусе, которые вводят людей в заблуждение.

БА

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