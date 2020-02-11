Россияне перестали оплачивать долги по ипотеке?

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11 февраля 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Российское коллекторское агентство заявило, что часть россиян перестала выплачивать кредиты на жилье. При этом, по словам экспертов, объем долгов по ипотеке в стране снизился на 0,4% - до 72,6 млрд рублей.

"По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир. И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки!", - сказали в коллекторском агентстве "Долговой Консультант".

Как отмечают эксперты, уже в текущем 2020 году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у граждан России, переставших совершать выплаты по ипотеке, а затем будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Отметим, в число просроченных все чаще попадают кредиты, взятые один-два года назад. Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса, когда россияне покупали жилье не только для проживания, но и сдачи в аренду.

Как ранее сообщали АН, накануне Генпрокуратура выяснила, коллекторы каких регионов оказалась самыми «выбивными». В 2019 году прокуроры выявили более 500 нарушений законодательства в деятельности коллекторских организаций.