Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Россияне перестали оплачивать долги по ипотеке?

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне перестали оплачивать долги по ипотеке?
фото: pixabay.com

Российское коллекторское агентство заявило, что часть россиян перестала выплачивать кредиты на жилье. При этом, по словам экспертов, объем долгов по ипотеке в стране снизился на 0,4% - до 72,6 млрд рублей.

"По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир. И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки!", - сказали в коллекторском агентстве "Долговой Консультант".

Как отмечают эксперты, уже в текущем 2020 году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у граждан России, переставших совершать выплаты по ипотеке, а затем будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Отметим, в число просроченных все чаще попадают кредиты, взятые один-два года назад. Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса, когда россияне покупали жилье не только для проживания, но и сдачи в аренду.

Как ранее сообщали АН, накануне Генпрокуратура выяснила, коллекторы каких регионов оказалась самыми «выбивными». В 2019 году прокуроры выявили более 500 нарушений законодательства в деятельности коллекторских организаций.

АС

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Новый коронавирус из Китая, напугавший мировое сообщество, получил официальное имя. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, вирус будет…

В московском детсаду развесили праздничные плакаты к 75-летию Победы, на которых в образе фронтовиков в грязи и крови изображены дети. Воспитанникам детского садика…

//новости ан

//новости ан

В Американском зоопарке на День влюблённых можно будет назвать таракана именем бывшей — и скормить хищнику. Это для тех, чья душа требует мести за особенно жесткое…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик…

//новости ан

//новости ан

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах…

//новости ан