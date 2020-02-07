Погрузка на Приволжской железной дороге выросла

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7 февраля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

По оперативным данным, в январе 2020 года на Приволжской железной дороге погружено более 3,2 млн тонн, что на 8% больше отмечаемого годом ранее.

Приволжской железной дорогой погружено:

– нефти и нефтепродуктов – 1,6 млн тонн (+10% к уровню января 2019 года);

– химикатов и соды – 335 тыс. тонн (-11,1%);

– химических и минеральных удобрений – 222,4 тыс. тонн (+13,4%);

– каменного угля – 192 тыс. тонн (+4,1%);

– чёрных металлов – 185 тыс. тонн (+22,4%);

– цемента – 138,8 тыс. тонн (+45,4%);

– зерна – 137,4 тыс. тонн (-16,1%);

– промышленного сырья и формовочных материалов – 92,4 тыс. тонн (+1,9%);

– строительных грузов – 48,5 тыс. тонн (-10,6%);

– кокса – 38,8 тыс. тонн (+22%);

– лома чёрных металлов – 10 тыс. тонн (-5%).

Грузооборот в январе увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 12,8% и составил 7,57 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 9,87 млрд тонно-км (+11,3% к уровню января 2019 года).