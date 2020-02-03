Экономист ответил зарубежным аналитикам:

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3 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Зарубежные экономисты отмечают рост российской экономики, несмотря на санкции. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал эти утверждения.

Иностранные аналитики утверждают, что за годы санкций российская экономика стала стабильнее, чем когда-либо. Российский эксперт отметил, что сейчас страна способна привлекать внешние инвестиции. Также он выделил большое положительное сальдо торгового баланса и растущий внутренний спрос, передаёт Радио Sputnik.

«Мы помним, что в 2014-2015 годах общее мнение международных инвесторов про Россию было крайне негативным: мол, завтра они развалятся, не выдержат удар, санкции поставят на колени и тому подобное. Но очень быстро выяснилось, что Россия гораздо прочнее и стабильнее, чем считали на Западе», - сказал Зубец.