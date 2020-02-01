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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Крым не верит, что Украина способна поставлять воду на полуостров

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Крым не верит, что Украина способна поставлять воду на полуостров
фото: pixabay.com

В Крыму неоднозначно отнеслись к украинской инициативе о продаже воды полуострову. Напомним, ранее депутат Верховной рады Юрий Аристов рассказал об идее киевских властей продавать российскому региону воду.

В пропрезидентской партии "Слуга народа" украинские политики предложили начать зарабатывать на продаже воды в Крым. Эту мысль выразил в интервью "Радио Свобода" глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов.

Вице-спикер парламента Республики Крым Владимир Бобков считает, что украинское государство не готово к восстановлению поставок воды в Крым. Он также выразил сомнения в том, что крымчане нуждаются в украинской воде.

"Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Власти Украины не готовы к возобновлению поставок воды", - считает парламентарий.

Ранее АН сообщали, что парламентарий Юрий Аристов признался о планах начать торговать с Крымом в эфире украинского ТВ. По его словам, власти Незалежной изучили опыт Израиля и пришли к выводу, что нужно им воспользоваться.

АС

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